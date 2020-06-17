МОЗ занепокоєне зниженням обсягів вакцинації в Україні

Міністерство охорони здоров'я занепокоєне зниженими обсягами вакцинації в Україні.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання вакцинації є проблемним для України і в доепідемічний період. Боязнь захворіти тою чи іншою хворобою, тривога щодо можливості перебування в інкубаційному періоді може впливати на наслідки вакцинації, викликати побічні дії. Вони мали свій вплив на населення, і тому обсяг вакцинації в країні знижений, і це викликає велику тривогу МОЗ", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що МОЗ спільно з міжнародними організаціями працює у напрямку інформування суспільства про вкрай високу важливість вакцинації, яка є єдиним доведеним методом запобігання та профілактики інфекційних захворювань, зокрема в дитячому віці.

"Карантинні заходи не мають впливати на звернення кожного за тим, щоб провести вакцинацію", - наголосила заступник міністра.