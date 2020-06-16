Понад 100 тисяч учасників пройшли пробне ЗНО онлайн

До пробного тестування з української мови та літератури, яке відбулося онлайн 15 червня, долучилися понад 100 тис. учасників.

Про це в коментарі Укрінформу сказала заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

“За минулу добу з 218 тис. учасників понад 100 тис. зайшли до наших сервісів і завантажили наші тестові зошити і бланки відповідей. Більше 50 тис. учасників змогли скористатися сервісом для того, щоб свої відповіді внести, тобто вони повністю розв’язали тест і повернули нам свої бланки відповідей в електронному форматі”, - сказала Вакуленко.

Вона додала, що пробне ЗНО з української мови та літератури та інших предметів в онлайн-форматі можна буде пройти до 18 години 19 червня.

“Будь-який учасник у будь-який зручний для себе час до цього моменту може виконати свої операції. Весь сервіс закриється 19 червня — і українська мова, і інші навчальні предмети”, - сказала Вакуленко.

Стосовно пробного ЗНО, яке має відбутися 17 червня з інших предметів, Вакуленко поінформувала, що УЦОЯО змінив схему роботи серверів Центру для уникнення проблем зі з’єднанням та некоректною роботою сервісів.

Результати пробного ЗНО з української мови та літератури та інших предметів за шкалою 1-12 та 100-200, за словами Вакуленко, з’являться після опрацювання експертною комісією та визначення порогового балу склав/не склав після 23 червня.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна пройти онлайн.

У понеділок, 15 червня, онлайн відбулося пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.