Адреса домашнього арешту: Стерненко оголосив відвід судді

Активіст Сергій Стерненко оголосив відвід судді Шевченківського райсуду Києва Олені Мєлєшак у справі про розгляд клопотання прокуратури щодо зміни йому адреси для виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки є відвід судді, наразі ми з вами припиняємо розгляд зазначеного клопотання, ви подасте зазначений відвід в усному порядку", - оголосила суддя.

Вона також попросила залишатись присутніх у залі, адже їх незабаром поінформують про розгляд клопотання про відвід судді.

Ситуація під будівлею суду спокійна, на місці присутні правоохоронці.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Судове засідання у справі Сергія Стерненка / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Пізніше прокурор у справі подав клопотання до суду щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.