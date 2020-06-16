Адреса домашнього арешту: Стерненко оголосив відвід судді
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Оскільки є відвід судді, наразі ми з вами припиняємо розгляд зазначеного клопотання, ви подасте зазначений відвід в усному порядку", - оголосила суддя.
Вона також попросила залишатись присутніх у залі, адже їх незабаром поінформують про розгляд клопотання про відвід судді.
Ситуація під будівлею суду спокійна, на місці присутні правоохоронці.
Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".
"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".
Судове засідання у справі Сергія Стерненка / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
Пізніше прокурор у справі подав клопотання до суду щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу.
Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.
Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.