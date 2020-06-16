Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненка

Прокурор у справі активіста Сергія Стерненка подав клопотання про зміну адреси для виконання запобіжного заходу.

Про це повідомив активіст на своєму Telegram-каналі.

"Телефонував слідчий. Прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання. Що заважало це зробити одразу — невідомо. Вчора прокурор просто втік, сказавши що він задоволений", - написав він.

Активіст зауважив, що це означає лише зміну адреси, однак сам запобіжний захід не зміниться.

"Це означає, запобіжний захід не зміниться зараз. Вони тільки виправлять адресу, і все. І я буду позбавлений свободи. Дам знати, як будуть деталі щодо засідання. А потім буде апеляція. Де вже ми вимагатимемо скасування запобіжного заходу", - зазначив він.

Трохи згодом Стерненко написав, що засідання щодо розгляду клопотання прокурора відбудеться сьогодні, 16 червня.

"Засідання призначили на 10:00. Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання. Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, зважаючи ще й на те, що мені не можна пересуватися без охорони. Тому я не прошу вас туди їхати. Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати", - написав він.

Стерненко також повідомив, що справу розглядатиме суддя Олена Мєлєшак, яка відома тим, що незаконно звільнила від відбуття покарання колишнього співробітника МВС, засудженого за смерть 2-річної дитини.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Пізно ввечері активіст повідомив, що глава Шевченківського суду особисто пообіцяв, що відбудеться перегляд судового рішення у його справі.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.