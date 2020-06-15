Дискусій про підвищення пенсійного віку ніхто не веде - міністр соцполітики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що навколо підвищення пенсійного віку не ведуться дискусії, й виступає проти підвищення пенсійного віку.

Про це вона сказала в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Дискусій навколо підвищення пенсійного віку не ведеться. Більше того, я противник підвищення пенсійного віку. І вважаю, що підвищувати пенсійний вік можна лише тоді, коли підвищиться якість життя", - зазначила Лазебна.

Вона зауважила, що легалізація зайнятості є шляхом до скорочення дефіциту Пенсійного фонду України.

"Не може бути так, коли в країні мільйони людей отримують зарплати в конвертах, позбавляючи, в першу чергу, себе нормального пенсійного забезпечення і створюючи приховані борги для майбутніх поколінь. Тому нам потрібно навчитися бути свідомими і відповідальними", - вважає міністр.

Лазебна нагадала, що у 2004 році була проведена перша пенсійна реформа, запроваджено страховий принцип.

"Була проведена велика інформаційна кампанія, коли людям розповідали про коефіцієнти, страховий стаж і залежність майбутньої пенсії від заробітної плати. І тоді люди приходили до своїх роботодавців і казали: “Мені потрібна біла зарплата”. Треба учасникам процесу показати, що без легалізації нічого не буде. Якщо хочеш щось отримати – ти маєш платити податки. Це зміна і механізмів, і психології, і стимулюючий принцип – це комплекс, який має спрацювати", - вважає міністр соцполітики.

Як відомо, з 1 квітня 2020 року пенсійний вік жінок підвищено з 59 до 59 років і 6 місяців, а з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок і чоловіків зрівняється і становитиме 60 років.

Фото: Мінсоцполітики