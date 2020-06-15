Депутат "Слуги народу" також готовий узяти Стерненка на поруки

Народний депутат Олександр Маріковський («Слуга народу») готовий узяти Сергія Стерненка на поруки.

Про це він заявив у Шевченківському райсуді, який обирає Стерненку запобіжний захід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу задекларувати готовність узяти на поруки Сергія Стерненка на поруки. Можу відповідально гарантувати, що він не буде уникати слідства і взаємодіятиме з ним у рамках даного кримінального провадження», - сказав Маріковський.

Таким чином, готовність узяти активіста на поруки підтвердили у суді вже 15 осіб, серед яких і народні депутати від "Голосу" та "Європейської солідарності".

Загалом, за словами народного депутата Ярослава Юрчишина, на поруки Стерненка готові були взяти до 200 осіб.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.