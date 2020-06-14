Справа Злочевського: суд призначив 40 мільйонів застави одному із затриманих

Вищий антикорупційний суд ухвалив застосувати до затриманого у справі про спробу надання хабаря САП та НАБУ Андрія Кічі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 серпня включно із можливістю внесення застави у розмірі 40, 3 млн грн.

Відповідне рішення озвучила слідчий суддя на засіданні, що транслювалося на You-Tube каналі Вищого антикорупційного суду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Слідчий суддя постановила: клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Кічі Андрія Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з моменту його затримання та до 10 серпня 2020 року включно, визначити підозрюваному Кічі Андрію Володимировичу заставу 19 тисяч 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 40 млн 358 тис. 400 грн”, - оголосила слідчий суддя.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським, яка стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданий на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".

Зокрема, Ситник проінформував, що у справі щодо давання хабаря наразі затримано трьох осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та двоє довірених осіб Злочевського.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.