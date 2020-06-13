Справа Злочевського: Офіс генпрокурора розслідує можливе втручання в ЄРДР

Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора розпочала службове розслідування за фактом незаконного втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо справи, пов’язаної з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

“За попередніми даними, працівником Офісу генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології... Наразі встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, вирішуватиметься питання щодо їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності”, - ідеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора нагадали, що йдеться про спробу надання групою осіб 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди керівникам антикорупційних органів за закриття зазначеної справи.

Як повідомлялося, керівник САП Назар Холодницький раніше заявив, що під час слідчих дій у справі про хабар на суму 6 млн доларів за припинення провадження, пов’язаного з ексміністром Миколою Злочевським, із флешки співробітника Офісу генпрокурора здійснювали онлайн-моніторинг Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на предмет закриття справи.

Детективи Національного антикорупційного бюро 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром екології Миколою Злочевським, яка стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданий на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.