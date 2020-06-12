Стерненка з поручителями не пускають до суду

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше була оголошена перерва для винесення рішення щодо розгляду 4 клопотань захисту про відвід прокурору Миколі Бозовуляку. Стерненко вийшов у двір суду і спілкувався із тими, хто прийшов його підтримати.

Потім він намагався пройти назад у залу суду разом з тими, хто хоче за нього поручитися, але їх не пускають правоохоронці.

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Через те, що Стерненка немає у залі суду, слідчий суддя Володимир Бугіль, який вже повернувся з нарадчої кімнати з рішенням щодо відводів прокурору, не може його оголосити.

Наразі оголошено у засіданні невелика перерва, щоб у залу суду з’явився сам Стерненко.

Як повідомлялося, у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненку.

Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Прокурори просять у суді для Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тим часом про готовність взяти Стерненка на поруки заявили, зокрема, ексклава МОЗ Уляна Супрун, народні депутати з фракції «Європейська солідарність».

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".