Київстар заявляє, що не надає послуг зв’язку на території “Л/ДНР”

Мобільний оператор "Київстар" заявляє, що не надає послуг зв’язку на території так званих “ДНР” і “ЛНР” з квітня 2015 року.

Про це йдеться в коментарі мобільного оператора Укрінформу щодо оприлюдненої інформації представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, що в так званих “ДНР” і “ЛНР” спецслужби РФ глушать зв’язок Київстар та Vodafone.

“Київстар не надає послуг зв’язку на території так званих “ДНР” і “ЛНР”. У квітні 2015 року компанія призупинила послуги зв’язку в окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей”, - зазначається в заяві.

За інформацією Київстару, обладнання компанії, що було на окупованій території, пошкоджено та виведено з ладу невідомими озброєними групами. Тому компанія, з метою безпеки, відключила таке обладнання від основної мережі, і з того часу немає інформації стосовно його технічного стану.

У пресслужбі оператора наголосили, що Київстар працює виключно в рамках правового поля України і неухильно виконує вимоги законодавства. “Будь-які дії з відновлення зв’язку компанії на окупованих територіях можливі виключно після того, як там буде поновлено діяльність законів та державної влади України”, - йдеться у коментарі.

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Як повідомлялося, Павло Лисянський 8 червня на своїй сторінці у Facebook написав, що з 5 червня на шахті “Комсомольська”, яка розташована у селищі Дубовський Антрацитівського району (10 км від міста Антрацит), триває протест шахтарів. За останній місяць протести посилювалися також у Перевальському, Антрацитівському та Лутугинському районах окупованої частини Луганської області.

Через це, за словами Лисянського, окупаційні адміністрації РФ блокують операторів мобільного зв'язку Vodafone і Київстар.