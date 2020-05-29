Київстар підключив до 4G ще 800 населених пунктів

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" включив 4G зв’язок ще у 800 населених пунктах, забезпечивши можливістю доступу до швидкісного мобільного інтернету 80% населення країни.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

"Київстар збільшив покриття мережі 4G в 22 областях України і забезпечив ще 800 населених пунктів, де проживає 573 тисячі людей, доступом до швидкісної передачі даних за технологією LTE. Зокрема це населені пункти Бахмач в Чернігівській області, Згурівка в Київській, Теофіополь в Хмельницькій, Барвенково в Харківській та ін.", - розповіли в компанії.

Зазначається, що сьогодні мережа 4G національного телекомоператора охоплює 12 тисяч населених пунктів, де проживає 80% населення України.

За даними компанії, з часу запуску оператором 4G зв’язку в квітні 2018 року послугами за новою технологією вже скористалось понад 10 мільйонів абонентів.

Як зауважили в КС, за цей період обсяги використання мобільного інтернету в мережі Київстар зросли з 325 до 649 Петабайтів, у середньому кожен абонент мережі 4G використовує по 8 Гб трафіку на місяць, що майже у чотири рази більше, ніж у мережі 3G.

"Технологія LTE (4G) відрізняється більш високою швидкістю передачі даних. Тому все більше абонентів переходять на новий стандарт зв’язку. Так, вже 7,8 млн абонентів Київстар замінили SIM-картки на USIM, які потрібні для роботи в мережі 4G. До речі, зробити це абоненти можуть самостійно. Для цього потрібно лише придбати відповідний стартовий пакет, або замовити USIM-картку на сайті Київстар", - пояснили в пресслужбі оператора.

Водночас у компанії підкреслили, що для розвитку в Україні 3G і 4G Київстар інвестував понад 25 млрд гривень.

У Київстарі також запевнили, що забезпечують найвищу середню швидкість мобільного інтернету серед інших мереж України, уточнивши, що за останній рік середня швидкість мобільного інтернету в 4G мережі Київстар була 27,7 Мб/с.

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"В умовах, коли робота та спілкування відбуваються у «дистанційному» режимі, доступ до швидкісного мобільного інтернету набуває особливе значення. Так, з допомогою мобільного інтернету абоненти Київстар можуть отримувати безкоштовні консультації лікарів через застосунок «Доктор онлайн». Бізнес-абоненти - організовувати віддалені офіси, проводити зустрічі онлайн, віддалено працювати з документами та корпоративною поштою. Для школярів платформа Київстар ТБ надає доступ до телеканалів, що транслюватимуть навчальні заняття у рамках проєкту «Всеукраїнська школа онлайн»", - розповіли в Київстарі.

Також абоненти можуть користуватись освітніми інтернет-ресурсами Prometheus та Wikipedia без сплати за мегабайти.

"Щоб допомогти країні якнайшвидше подолати епідемію коронавірусу, Київстар на час дії карантину надав нетарифікований доступ до багатьох послуг, як от нарахування коштів у роумінгу, бонуси на мобільні рахунки медичним працівникам, доступ до сайтів та телефонів гарячих ліній з профілактики розповсюдження коронавірусу, та ін. Також Київстар виділив 30 млн грн благодійних коштів, які будуть направлені на придбання апаратів штучної вентиляції легень, моніторів контролю стану тяжкохворих, захисні матеріали для медиків, тощо", - проінформувала в компанії.

Як відомо, Київстар – один із найбільших українських операторів телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,2 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Фото: Київстар