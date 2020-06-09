Вийшла друга книга "Чорнобильського досьє КҐБ" - архів СБУ

Галузевий державний архів СБУ випустив нове видання - другий збірник "Чорнобильського досьє КҐБ".

Про це повідомив на сторінці у Facebook директор архіву СБУ Андрій Когут.

"Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії" охоплює період з початку 1970-х і до листопада 1986 року. Серед документів: повідомлення про аварії, що сталися до 1986-го, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС в ніч аварії 26 квітня, примірник першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування аварії та будівництва "Саркофагу" (відомого як об’єкт "Укриття")", - написав Когут.

Він зазначив, що видання підготовлене у співпраці архіву СБУ з Інститутом історії України НАН України та Українським інститутом національної пам’яті.

За словами директора архіву СБУ, вже можна почитати книгу в електронній версії.

Як повідомлялося, перший збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період" вийшов у травні 2019 року. У виданні опубліковані матеріали з розсекречених архівів КДБ з Галузевого архіву СБУ. В ньому було зібрано і оприлюднено документи 1986–1991 рр., що висвітлюють постчорнобильське життя — суспільні настрої, повсякдення, заходи з ліквідації наслідків аварії. Наведено інформування радянськими органами держбезпеки відповідних інстанцій про стан ЧАЕС, вжиті заходи з підвищення безпечної експлуатації об’єкта "Укриття", ситуацію в зоні відчуження. Окрему увагу зосереджено на відтворенні моделі ситуативної поведінки різних груп населення України після оприлюднення інформації про "ядерне лихо" та реакцію світової спільноти на Чорнобильську трагедію.

Андрій Когут на презентації першого збірника зазначав, що на початку праці над цією темою розраховували на вихід одного збірника, який би достатньо висвітлив те, як КҐБ бачило трагедію на Чорнобильський АЕС, починаючи від моменту будівництва до 1991 року. При упорядкуванні виявилося, що матеріалів дуже багато і весь їх масив розбили на дві частини – з 1986 року до 1991-го і другу – будівництво і сама аварія.