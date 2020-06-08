Українські миротворці завершили обсервацію у Трускавці та вилетіли за кордон для нової місії - ЗМІ

Українські миротворці завершили обсервацію в Трускавці і вилетіли за кордон для нової місії - ЗМІ

Про це повідомляє “Високий замок”.

“7 червня з Трускавця на здійснення миротворчої місії в одну з зарубіжних країн відбув військовий контингент у складі 40 осіб. Військові пройшли двотижневу медичну обсервацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький». Це вже четвертий миротворчий контингент, який проходить спостереження у трускавецькому військовому санаторії з початку карантину. Водночас це перший випадок, коли обсервація здійснювалася до вибуття в іноземну країну, а не після повернення з неї”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника санаторію «Трускавецький» Василя Вовчанського, військовим двічі проводили ПЛР-тести — на початку та по завершенню обсервації. Як зазначається, Центр має право та видає медичні сертифікати, які дозволяють перетинати державний кордон України та не проходити обсервацію там, де доводиться виконувати миротворчі місії.

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За інформацією видання, нещодавно санаторій придбав імуноферментний аналізатор (ІФА), за допомогою якого проводяться ІФА-тестування як для гостей та персоналу оздоровниці, так і для відпочивальників з інших санаторіїв та місцевого населення.

Фото: wz.lviv.ua