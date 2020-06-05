Розгін Майдану: ще один ексберкутівець постане перед судом

Один з ексберкутівців постане перед судом за розгін активістів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За результатом досудового розслідування, проведеного слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього міліціонера полку особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Колишній правоохоронець обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та у вчиненні службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів тощо (ч. 1 ст. 28,ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що ексберкутівець 30 листопада 2013 року перевищив свої службові повноваження та здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, "чим вчинив незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, а також склав завідомо неправдиві офіційні документи".

Крім того, слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за погодженням з Офісом генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві.

Експравоохоронець підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та у вчиненні службовою особою за попередньою змовою групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів тощо (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження та затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Так, під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, незаконно перешкоджав організації та проведенню зборів. У подальшому підозрюваний склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

За даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

Всього під час подій Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

Так, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.