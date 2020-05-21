Справи Майдану: двом ексберкутівцям оголосили підозру у фальсифікації доказів

Справи Майдану: двом ексберкутівцям оголосили підозру у фальсифікації доказів

Укрінформ
Двом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" повідомлено про підозру у фальсифікації доказів та перешкоджанні проведенню зборів.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань у Telegram.

"Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, спільно із прокурорами Офісу генерального прокурора, повідомлено про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Експравоохоронці підозрюються у незаконному перешкоджанні, організації та проведенню зборів у центральній частині Києва, а також у наданні слідчому завідомо неправдивих показань із штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, вранці 20 січня 2014 на вулиці Лаврській у Києві група з 10-15 «тітушок» затримала трьох учасників Євромайдану, які поверталися додому з Майдану Незалежності, та передали їх працівникам спецпідрозділу "Беркут".

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"Беркутівці" сфальсифікували докази щодо вказаних громадян, склали рапорти та надали завідомо неправдиві покази про нібито затримання цих осіб на вул. Грушевського у місті Києві під час вчинення ними злочину", - поінформували в ДБР.

Як зазначається, внаслідок незаконних дій правоохоронців трьох активістів було затримано, їм було повідомлено про підозру та взято під варту за особливо тяжкий злочин, якого вони не вчиняли.

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