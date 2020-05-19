Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру за притягнення до відповідальності невинуватих

Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому прокурору, який нині працює адвокатом, за притягнення до відповідальності невинних під час Революції Гідності.

Про це інформує пресслужба відомства.

За даними слідства, колишній прокурор 18 лютого 2014 року за попередньою змовою групи осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Надалі до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід - тримання під вартою в період з 19 по 22 лютого 2014 року.

Підозрюваному інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводять слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань.