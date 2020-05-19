Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру за притягнення до відповідальності невинуватих
Про це інформує пресслужба відомства.
За даними слідства, колишній прокурор 18 лютого 2014 року за попередньою змовою групи осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Надалі до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід - тримання під вартою в період з 19 по 22 лютого 2014 року.
Підозрюваному інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводять слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань.