В Україні всіх призовників хочуть тестувати на COVID-19

Військкомати дотримуються карантинних заходів та відповідних обмежень під час призовної кампанії; крім того, наразі вирішується питання щодо тестування всіх призовників на COVID-19.

Про це заявили кореспондентові Укрінформу у Міноборони, відповідаючи на запитання щодо обов’язковості тестуванння на коронавірус для призовників.

«Генеральним штабом ЗСУ спільно з командуванням Медичних сил Збройних сил України надано розпорядження органам військового управління щодо організації роботи на призовних дільницях та обласних збірних пунктах військових комісаріатів (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки) в умовах обмежень, визначених відповідними рішеннями уряду та рекомендаціями, вказівками і нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, пов’язаними із запобіганням поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Тестування осіб на наявність коронавірусної інфекції, у тому числі призовників, буде здійснюватися відповідно до затверджених Міністерством оборони здоров’я України Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», - йдеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, що триває процес погодження документа. Після затвердження стандартів в оборонному відомстві нададуть розгорнуту інформацію щодо тестування призовників.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 червня в Збройних силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За добу виявлено 14 нових випадків.

В Україні загалом 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.