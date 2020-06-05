До Збройних сил у травні-липні призовуть 9 000 осіб

У травні-липні 2020 року до лав Збройних сил на строкову службу призовуть 9 тисяч осіб. Кількість призовників на осінь наразі ще не визначена.

Про це повідомили в Міноборони на запит Укрінформу.

"Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.02.2020 №179-р (зі змінами) "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у травні-липні 2020 року" буде призвано та відправлено для проходження строкової військової служби до Збройних сил України 9000 осіб", - йдеться в листі.

Загалом же у травні-липні на строкову військову службу в Україні буде призвано 16 460 осіб. Крім згаданих 9 тисяч, які служитимуть у ЗСУ, до Нацгвардії призовуть 5 460, до Державної прикордонної служби – 1300, Державної спеціальної служби транспорту України – 700 осіб.

Відповідаючи на питання щодо можливої зміни строків проведення осіннього призову у зв’язку з карантином, в Міноборони повідомили, що наразі таке питання не розглядається.

Крім того, в оборонному відомстві уточнили, що перед початком осіннього призову буде внесено на розгляд уряду відповідний проєкт розпорядження, де визначатиметься чисельність громадян, що підлягатимуть призову у жовтні-грудні 2020 року.