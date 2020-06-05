Україна без шкуродерень: під Радою вимагають закрити хутрові ферми

Зоозахисники під ВР проводять акцію «Україна без шкуродерень», вимагаючи ухвалити закон, який має впорядкувати підприємницьку діяльність з розведення, вирощування, утримання хутрових тварин з метою виробництва хутра.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Законопроєкт 2360 захищає тварин від жорстокого поводження та відстоює право громадян на безпечне довкілля. Він передбачає закриття усіх хутрових ферм в Україні до 2025 року», - зазначають організатори акції.

Акція зоозахисників під ВР / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Зоозахисники наголошують на негуманності індустрії, а також на тому, що хутрові виробництва є об’єктами підвищеної екологічної небезпеки: забруднюють ґрунт, водойми, повітря та становлять небезпеку для здоров’я мешканців найближчих населених пунктів.

Водночас частка надходжень від діяльності хутрових ферм у державному бюджеті України менше 0,004%, при тому що збитки від забруднення навколишнього середовища від виробництва жодного разу не були пораховані державою, заявляють активісти.

Проєкт закону України №2360 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні» у порядку денному Верховної Ради на 5 червня 2020 року не стоїть.

Як повідомлялося, 5 червня відзначається Всесвітній день навколишнього середовища.