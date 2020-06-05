Україна без шкуродерень: під Радою вимагають закрити хутрові ферми
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Законопроєкт 2360 захищає тварин від жорстокого поводження та відстоює право громадян на безпечне довкілля. Він передбачає закриття усіх хутрових ферм в Україні до 2025 року», - зазначають організатори акції.Акція зоозахисників під ВР / Фото: Олена Худякова, Укрінформ
Зоозахисники наголошують на негуманності індустрії, а також на тому, що хутрові виробництва є об’єктами підвищеної екологічної небезпеки: забруднюють ґрунт, водойми, повітря та становлять небезпеку для здоров’я мешканців найближчих населених пунктів.
Водночас частка надходжень від діяльності хутрових ферм у державному бюджеті України менше 0,004%, при тому що збитки від забруднення навколишнього середовища від виробництва жодного разу не були пораховані державою, заявляють активісти.
Проєкт закону України №2360 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні» у порядку денному Верховної Ради на 5 червня 2020 року не стоїть.
Як повідомлялося, 5 червня відзначається Всесвітній день навколишнього середовища.