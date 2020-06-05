Сьогодні - Всесвітній день довкілля
Всесвітній день довкілля заснований згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 15 грудня 1972 року в день відкриття Конференції ООН з проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 5-16 червня 1972 року).
Всесвітній день довкілля покликаний спонукати якомога більше людей до активних дій, аби не допустити, щоб навантаження на природні системи життєзабезпечення планети, яке зростає з кожним роком, сягнуло своєї критичної межі.
У 2020 році тема Всесвітній день довкілля присвячена збереженню біорізноманіття - невідкладній і нагальній проблемі. Адже нещодавні події, починаючи з лісових пожеж в Бразилії, Сполучених Штатах Америки та Австралії і закінчуючи нашестям сарани в Східній Африці, а тепер і глобальна пандемія - демонструють взаємозалежність людини і природи.