Сьогодні - Всесвітній день довкілля

Сьогодні з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день довкілля, який цьогоріч присвячений збереженню біорізноманіття.

Всесвітній день довкілля заснований згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 15 грудня 1972 року в день відкриття Конференції ООН з проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 5-16 червня 1972 року).

Всесвітній день довкілля покликаний спонукати якомога більше людей до активних дій, аби не допустити, щоб навантаження на природні системи життєзабезпечення планети, яке зростає з кожним роком, сягнуло своєї критичної межі.

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Довкілля – це всі живі та неживі об’єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині. Земля, вода, повітря, флора і фауна – все це довкілля, на стан якого впливає маса чинників – від кинутого на землю недопалка, папірця до величезних сміттєзвалищ і височезних труб промислових комплексів, що отруюють ядучим димом повітря мегаполісів; від убитого заради бивнів слона десь у Центральній Африці до вирубаних декількох гектарів лісу у Закарпатті. Головну загрозу довкіллю становить людина – її байдужість, безкультур’я і безмежна жадібність.

У 2020 році тема Всесвітній день довкілля присвячена збереженню біорізноманіття - невідкладній і нагальній проблемі. Адже нещодавні події, починаючи з лісових пожеж в Бразилії, Сполучених Штатах Америки та Австралії і закінчуючи нашестям сарани в Східній Африці, а тепер і глобальна пандемія - демонструють взаємозалежність людини і природи.