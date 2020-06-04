У пологових будинках вимагають доплату? НСЗУ радить, куди скаржитися
Про це на брифінгу сказала голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу
"У безоплатний пакет допомоги при пологах включено: медичну допомогу при пологах, в тому числі кесарський розтин, моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого, інструментальні обстеження, консультації лікарів, інших спеціалістів у разі потреби, стабілізація стану новонародженого після пологів та проведення серцево-легеневої реанімації за потреби, а також вакцинація новонароджених згідно з календарем щеплень. Жодних офіційних чи неофіційних доплат ніхто не має права вимагати", - сказала Мовчан.
За даними НСЗУ, які озвучила Мовчан, на надання меддопомоги при пологах контракт з НСЗУ уклали майже 400 медичних закладів по всій країні, 46 з них — це пологові будинки. З них 45 отримують за контрактом фінансування більше, ніж за субвенцією минулого року, загалом понад 1 млрд грн.
Також, за словами Мовчан, безоплатною є медична допомога новонародженим, що народилися передчасно
"У цю послугу входить інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, респіраторна підтримка, цілодобове перинатальне харчування та інше", - сказала Мовчан.
При цьому, за словами Мовчан, дороговартісні препарати для передчасно народжених дітей перинатальні центри отримують додатково за держзакупівлями.
Контракти з НСЗУ уклали 22 перинатальних центри, вони отримують збільшене фінансування порівняно з торішньою субвенцією, на загальну суму близько 3,2 млрд грн.
Вона додала, що у випадках, коли від пацієнта вимагають за щось заплатити, необхідно повідомити на гарячу лінію НСЗУ 16-67, і Нацслужба буде з'ясовувати, на якій підставі від пацієнта вимагають гроші.