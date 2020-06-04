У пологових будинках вимагають доплату? НСЗУ радить, куди скаржитися

Безоплатний пакет медичної допомоги при пологах охоплює усі необхідні послуги для породіллі і новонародженої дитини. Якщо від пацієнтки вимагають доплату, необхідно повідомити на гарячу лінію.

Про це на брифінгу сказала голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу

"У безоплатний пакет допомоги при пологах включено: медичну допомогу при пологах, в тому числі кесарський розтин, моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого, інструментальні обстеження, консультації лікарів, інших спеціалістів у разі потреби, стабілізація стану новонародженого після пологів та проведення серцево-легеневої реанімації за потреби, а також вакцинація новонароджених згідно з календарем щеплень. Жодних офіційних чи неофіційних доплат ніхто не має права вимагати", - сказала Мовчан.

За даними НСЗУ, які озвучила Мовчан, на надання меддопомоги при пологах контракт з НСЗУ уклали майже 400 медичних закладів по всій країні, 46 з них — це пологові будинки. З них 45 отримують за контрактом фінансування більше, ніж за субвенцією минулого року, загалом понад 1 млрд грн.

Також, за словами Мовчан, безоплатною є медична допомога новонародженим, що народилися передчасно

"У цю послугу входить інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, респіраторна підтримка, цілодобове перинатальне харчування та інше", - сказала Мовчан.

При цьому, за словами Мовчан, дороговартісні препарати для передчасно народжених дітей перинатальні центри отримують додатково за держзакупівлями.

Контракти з НСЗУ уклали 22 перинатальних центри, вони отримують збільшене фінансування порівняно з торішньою субвенцією, на загальну суму близько 3,2 млрд грн.

Вона додала, що у випадках, коли від пацієнта вимагають за щось заплатити, необхідно повідомити на гарячу лінію НСЗУ 16-67, і Нацслужба буде з'ясовувати, на якій підставі від пацієнта вимагають гроші.