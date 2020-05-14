Всі перинатальні центри отримали більше коштів за Програмою медгарантій – НСЗУ

Всі перинатальні центри в Україні отримали більше коштів в межах Програми медичних гарантій.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Договір з Національною службою здоров’я на надання послуги “Медична допомога у складних неонатальних випадках” уклав 121 заклад охорони здоров’я. З них - 22 перинатальні центри ІІ та ІІІ рівня надання медичної допомоги, які отримають за Програмою медичних гарантій більше коштів, ніж за минулорічною субвенцією", - йдеться в пресрелізі.

Так, наприклад, за даними НСЗУ, перинатальний центр м. Києва, бюджет якого в межах Програми медичних гарантій складає 91,4 млн грн, отримає на 59,5 млн грн більше медсубвенції-2019.

Волинський обласний перинатальний центр за контрактом з НСЗУ отримає 39,5 млн грн, що на 38 млн грн більше минулорічної медичної субвенції.

Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня м. Кропивницький – на 32 млн більше медсубвенції, Львівський обласний клінічний перинатальний центр – на 27,7 млн більше.

В НСЗУ наголосили, що медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках визначено пріоритетною послугою у Програмі медгарантій.

"Це означає, що вона є безоплатною для родин передчасно народженого та/або хворого немовля, а медичний заклад отримає від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом - від 29,6 тис. грн до 98,5 тис. грн. Це - найвищий тариф Програми медгарантій на 2020 рік. У послугу входитиме: інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд за передчасно народженою та/або хворою дитиною з/без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених, респіраторна підтримка, цілодобове парентеральне харчування та ін", - йдеться в пресрелізі.

При цьому, як зазначили в Нацслужбі, дороговартісні легеневі сурфактанти та кофеїна цитрат перинатальні центри отримують додатково централізовано за держзакупівлями.

За даними електронної системи охорони здоров’я, у квітні пологові будинки та багатопрофільні лікарні в межах договору з НСЗУ надали 18 530 послуг за пріоритетним пакетом з медичної допомоги при пологах, з яких 4 277 це - кесарський розтин. Медичну допомогу за пріоритетним пакетом щодо складних неонатальних випадках у квітні отримали 2 490 немовлят, з них 213 - народжені з вагою до 1,5 кг. За послуги, надані новонародженим у складних неонатальних випадках у квітні, НСЗУ перерахувала закладам понад 80 млн грн.

Загалом 121 заклад охорони здоров’я уклав договори з Національною службою здоров’я на надання медичної допомоги у складних неонатальних випадках на суму понад 8,7 млрд грн. Якщо не виокремлювати саме перинатальні центри, то 102 заклади охорони здоров’я отримають від 1 мільйону гривень до 122-х мільйонів фінансування більше в межах ПМГ.

Фото: theguardian.com