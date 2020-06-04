"Карантинні" послаблення: у пресцентрі Ради працюють три десятки журналістів

Близько трьох десятків журналістів працюють у пресцентрі Верховної Ради в четвер, 4 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після послаблення карантинних заходів парламентські журналісти продовжують працювати у пресцентрі ВР, що розташований на третьому поверсі Верховної Ради.

У пресцентрі розміщено антисептики та інформаційні матеріали про дотримання безпеки під час епідемії, на підлозі нанесено розмітку для дотримання безпечної дистанції. Для журналістів забезпечено робочі місця, засідання парламенту транслюється у прямому ефірі.

У ложу для преси пускають тільки операторів та фотографів.

На поверсі також облаштовано зону для брифінгів народних депутатів.

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Працівники ЗМІ поки що не мають доступу до парламентської їдальні, у пресцентрі розміщено автомати з напоями та снеками.

Журналісти працюють у захисних масках, перед входом до будівлі парламенту усім вимірюють температуру. Пресу пускають до парламенту за наявності тимчасової картки акредитації, яка діє на період карантину.

Три десятки журналістів працюють у пресцентрі Верховної Ради / Фото: Валерія Мацеха. Укрінформ

Представників ЗМІ поки не допускають до кулуарів другого поверху.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", якими, зокрема, з 1 червня врегульовується робота акредитованих представників ЗМІ у будівлі парламенту під час послаблення карантину в Україні.