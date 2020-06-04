Під Кабміном протестують власники авто на "євробляхах"

Під будівлею Кабміну власники авто на єврономерах вимагають від уряду надати висновки щодо законопроєкту про доступне розмитнення, для того щоб його можна було подати на розгляд до Верховної Ради.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під будівлею Кабміну зібралися кілька сотень протестувальників.

Організатори акції наголошують, що законопроєкт про розмитнення автомобілів на єврономерах вже готовий і наразі перебуває на розгляді у Міністерстві фінансів України. Мітингувальники вимагають від Мінфіну пришвидшити розгляд законопроєкту і надати свої висновки до нього.

За словами організаторів, сьогодні увечері Мінфін проведе зустріч з авторами законопроєкту, на якій надасть свої зауваження та висновки.

Протестувальники привезли під будівлю Кабміну свої авто і сигналять, щоб привернути до себе увагу уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна поліція України 4 червня у зв'язку з анонсованими масовими акціями посилила заходи безпеки в урядовому кварталі.

Раніше у ВР зареєстрували законопроєкт № 3542 від 26 травня 2020 року, яким пропонується тимчасово, на період 180 календарних днів, зупинити стягнення за виконавчими провадженнями щодо водіїв, які керували нерозмитненим вчасно транспортним засобом.

Автори законопроєкту аргументують свою законодавчу ініціативу необхідністю надати час водіям "завершити митні формальності протягом 180 днів з моменту прийняття цього закону без застосування до них штрафних санкцій".

Верховна Рада України 19 грудня 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481", який тимчасово призупиняв дію санкцій за порушення митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Відповідно до цього закону, розділ ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України доповнено окремим пунктом, яким встановлено, що до осіб, які вчинили порушення митних правил, передбачені частинами 4-6 ст. 470 та частинами 4-6 ст. 481 Митного кодексу, тимчасово, в період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, застосовувалися санкції у вигляді штрафу в розмірі 500 і 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500 грн та 17000 грн) відповідно.

У Митному кодексі за зазначені правопорушення передбачено більший розмір штрафів — до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. грн).