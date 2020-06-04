В МВС сподіваються за п'ять років удвічі зменшити смертність на дорогах

У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що у найближчі 5 років показник смертності на дорогах України вдасться знизити у 2 рази.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Разом з реформуванням системи дорожньої інфраструктури, підвищенням якості освіти в наших школах і університетах, разом з тим, що ми повинні змінювати культуру ставлення водіїв до інших учасників дорожнього руху, ми вважаємо, що за найближчі 5 років можемо добитися зниження смертності на українських дорогах у 2 рази", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що торік на дорогах України загинуло 3454 особи, в тому числі 166 дітей.

"В європейських країнах рівень смертності на дорогах в 5-6 разів нижчий, ніж в Україні. Тому наша мета – шляхом втілення системи контролю за швидкістю, яка надалі буде контролювати проїзд на червоне світло світлофора, проїзд по смузі для громадського транспорту, факти порушення правил зупинки та стоянки – ми вважаємо, що ця система приведе до значного зниження кількості загиблих на наших дорогах", - наголосив заступник міністра.

Як приклад Геращенко навів ситуацію у Польщі, де після запровадження такої системи кількість загиблих за кілька років зменшилася на 30 відсотків.

Як повідомлялося, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.