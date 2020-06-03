Один день із бригадою

Один день із бригадою "швидкої допомоги"

Фоторепортаж
Укрінформ
Щодня в Ужгороді на чергування заступають 9 бригад станції екстреної медичної допомоги

Їх по-старому всі називають "Швидка допомога". Їх кличуть, коли вже дуже погано. В Ужгороді це буває і по півтори сотні разів на добу.

І не обов'язково в бригаді є міцні чоловіки. Так, лікар Христина Рішко та фельдшер Маріанна Мишанич працюють в одній бригаді. Питаю: "А якщо пацієнт важить 120 кг?" Сміються: "Буває й таке, а, буває, і ДСНС приходить на поміч".

На викликах вони працюють, як і більшість лікарів, спокійно і злагоджено. Таке враження, що розуміють одне одного навіть без слів. А в очах видна щира небайдужість до хворого.

Лікар з тридцятирічним стажем на "швидкій" Марія Славік на запитання "Що найважче в роботі?" відповідає: "Капризні пацієнти. Хоча... до запаху крові на розпеченому асфальті на місці ДТП неможливо звикнути".

фельдшер Микола Головчак вискакує з машини біля будинку, до якого приїхали за викликомФельдшер Микола Головчак поспішає на виклик

фельдшер Микола Головчак (ліворуч) та лікар Андрій Семедій забігають в під'їзд

Фельдшер Микола Головчак (ліворуч) та лікар Андрій Семедій забігають в під'їзд. Іноді важливі хвилини

Водій Едуард Іванов (ліворуч) та фельдшер Іван Куцин в гаражі на

Водій Едуард Іванов (ліворуч) та фельдшер Іван Куцин в гаражі на "перекурі" з ранковою кавою. У ужгородських медиків "швидкої" чергування завжди починається з кави, однак ця кава була вже після виклику

Фельдшер Іван Куцин одягає рукавички по дорозі на виклик

Фельдшер Іван Куцин дорогою на виклик

Фельдшер Іван Куцин та хворий з підозрою на перелом ноги по дорозі в травмпунктХворого з підозрою на перелом ноги дорогою везуть у травмпункт

працівники екстреної медичної допомоги перекладають хворого з підозрою на перелом ноги на ноші в травмпункті

Працівники екстреної медичної допомоги перекладають хворого на ноші в травмпункті

Працівники екстреної медичної допомоги біля машин

фельдшер Микола Головчак та лікар Андрій Семедій одягаються перед виїздом на виклик з підозрою на Covid-19

Фельдшер Микола Головчак та лікар Андрій Семедій одягаються перед виїздом на виклик до хворого з підозрою на Covid-19

Фельдшер Микола Головчак перед виїздом на виклик з підозрою на Covid-19

Фельдшер Микола Головчак  - в повному екіпіруванні

лікар Андрій Семедій перед виїздом на виклик з підозрою на Covid-19

Лікар Андрій Семедій 

Лікар Христина Рішко (праворуч) та фельдшер Маріанна Мишанич

Лікар Христина Рішко (праворуч) та фельдшер Маріанна Мишанич

Лікар Христина Рішко спілкується із родичами хвороїЛікар Христина Рішко спілкується із родичами хворої

Фельдшер Маріанна Мишанич на виклику

Фельдшер Маріанна Мишанич 

фельдшер Маріанна Мишанич допомагає хворій сісти в машину

Фельдшер Маріанна Мишанич допомагає хворій сісти в машину
фельдшер Маріанна Мишанич дезінфікує руки після контакту з хворимиДезінфекція після контакту з хворими

Лікар Христина Рішко

Фельдшер Маріанна Мишанич

Лікар Марія Славік (ліворуч) та фельдшер Мирослав Семйон в ліфті будинку

Лікар Марія Славік та фельдшер Мирослав Семйон

Лікар Марія Славік (ліворуч) та фельдшер Мирослав Семйон в ліфті будинку

Лікар Марія Славік

Лікар Марія Славік

працівник екстреної медичної допомоги на кухні станції

Працівник екстреної медичної допомоги на кухні станції

лікар Людмила Когут надає допомогу літній жінці

Лікар Людмила Когут

Лікар Людмила Когут та молодший медбрат Ростислав Грошик допомагають літній жінці пройти в приймальне відділення

фельдшер Іван Ганич йде в приймальне відділення лікарні

Фельдшер Іван Ганич

Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

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