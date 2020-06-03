Один день із бригадою "швидкої допомоги"

Їх по-старому всі називають "Швидка допомога". Їх кличуть, коли вже дуже погано. В Ужгороді це буває і по півтори сотні разів на добу.

І не обов'язково в бригаді є міцні чоловіки. Так, лікар Христина Рішко та фельдшер Маріанна Мишанич працюють в одній бригаді. Питаю: "А якщо пацієнт важить 120 кг?" Сміються: "Буває й таке, а, буває, і ДСНС приходить на поміч".

На викликах вони працюють, як і більшість лікарів, спокійно і злагоджено. Таке враження, що розуміють одне одного навіть без слів. А в очах видна щира небайдужість до хворого.

Лікар з тридцятирічним стажем на "швидкій" Марія Славік на запитання "Що найважче в роботі?" відповідає: "Капризні пацієнти. Хоча... до запаху крові на розпеченому асфальті на місці ДТП неможливо звикнути".

Фельдшер Микола Головчак поспішає на виклик

Фельдшер Микола Головчак (ліворуч) та лікар Андрій Семедій забігають в під'їзд. Іноді важливі хвилини