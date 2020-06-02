Зі Скориком у середу попрощаються у Києві, а в четвер - у Львові

Прощання з композитором Мирославом Скориком відбудеться у Києві в середу, 3 червня, і у Львові в четвер, 4 червня.

Поховають митця в рідному Львові у п'ятницю, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Українці три дні прощатимуться із композитором, музикознавцем та Героєм України Мирославом Скориком. Завтра прощання відбуватимуться у Києві, а в четвер і п’ятницю - у Львові", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міськраді, у середу, 3 червня, прощання з Мирославом Скориком відбудеться з 11.00 до 22.00 в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві (вул. Микільсько-Слобідська, 5).

У четвер у Львові із 11.00 до 22.00 прощатимуться із композитором в Архикатедральному Соборі Святого Юра (пл. Св. Юра, 5).

У п’ятницю, 5 червня, об 11.00 відбудеться чин похорону з Архикатедрального Собору Святого Юра, далі поховання на Личаківському кладовищі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня 2020 року помер видатний український композитор і музикознавець Мирослав Скорик. 13 липня йому мало виповнитися 82 роки.

Скорик - Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Був співголовою Спілки композиторів України (в 2006-2010 роках), художнім керівником Київської опери (2011-2016 рр). Найбільш відомими творами Скорика є опера "Мойсей", балети "Повернення Батерфляй", "Перехрестя", "Каприси". Крім того, Скорик є автором музики до відомого фільму Параджанова "Тіні забутих предків" та автором твору "Мелодія".