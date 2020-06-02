«Кафе безпечніші за метро» – під Кабміном мітингують ресторатори
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під будівлею уряду зібралися кількасот протестувальників.
Вони вимагають від уряду дозволити повноцінну роботу всіх закладів громадського харчування і наголошують, що такі заклади є більш безпечними, ніж маршрутки та метро.
За словами організаторів, в галузі громадського харчування в Україні задіяно майже 1 мільйон осіб і подальші обмеження роботи ресторанів та кафе може привести до того, що всі вони остаточно втратять роботу. В акції беруть участь працівники багатьох відомих українських мереж закладів громадського харчування.
Учасники акції б'ють у посуд і скандують «відкрий ресторани». Біля будівлі Кабміну чергують правоохоронці.
Під Кабміном ресторатори закликають дозволити їм працювати / Фото: Багмут Павло. Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, наразі в Україні розпочався третій етап послаблення карантинних заходів. Кав'ярням, ресторанам та кафе дозволено працювати на виніс, доставку та приймати клієнтів на літніх терасах і майданчиках. Адаптивний карантин в Україні триває до 22 червня.