Карантин триває попри пом'якшення — Степанов

Кроки виходу з карантину прописані в урядових нормативних актах, зокрема в постанові уряду № 392.

Про це на брифінгу 2 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу наголосити, що карантин діє, незважаючи на ці пом'якшення. І коли ми говоримо про перехід у режим офлайн з онлайн чи навпаки, то це рішення ухвалюють безпосередньо керівники тих чи інших організацій. У них є таке право і якщо це рішення ухвалено задля збереження здоров'я працівників, я вважаю, це правильно", - сказав Степанов.

Він нагадав, що кроки щодо виходу з карантину прописані в урядових нормативних актах, зокрема в постанові уряду № 392

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків захворювання на COVID-19, загалом за час пандемії в Україні від COVID-19 одужали понад 10 тис. осіб, 727 людей померли від наслідків хвороби.