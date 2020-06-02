Кількість дітей у колоніях за десять років зменшилася у 20 разів

За десять років в Україні кількість дітей, які перебувають в установах відбування покарань, скоротилася з 2 тис. до менш ніж сотні.

Про це повідомила директор Agriteam Canada Consulting Ltd в Україні, керівниця проєкту SURGe, радниця міністра юстиції України Танія Санфорд Аммар на онлайн-пресконференції в Укрінформі.

«2009 року в установах відбування покарань перебували 2 тисячі дітей. А сьогодні в Україні їх лише близько сотні. І це чудовий результат нашої роботи!» - наголосила експерт.

За її даними, відколи в Україні здійснюється Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, показники рецидивізму зменшилися з 63% до 2%.

«Такий успіх зумовлений тим, що дитину відправляють відбувати покарання не в спеціалізовану установу, а залишають у громаді й намагаються працювати з нею індивідуально. Мені здається, що цей досвід можна використати і в інтернатних закладах, де в Україні перебувають близько 100 тисяч дітей», - зазначила радниця міністра.

Вона зауважила, що 95% вихованців українських інтернатів мають батьків, проте у тих немає можливості утримувати дітей.

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«Зараз через карантин їх відправили додому, і треба подумати, як зробити так, щоб вони залишилися вдома, а їхні батьки змогли утримувати своїх дітей», - вважає Санфорд Аммар.

За її словами, для дітей, які вчинили злочини, Мін'юст розробляє санкції, альтернативні відбуванню покарань.

«Адже людину у виправних закладах насправді не виправляють, а навпаки. І виходить вона звідти з великими проблемами соціалізації. Те саме відбувається і з дитиною в інтернаті, де в якийсь момент вона припиняє розвиватися, бо для повноцінного розвитку дитині потрібне родинне середовище», - наголосила Санфорд Аммар.