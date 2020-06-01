Під Радою проходить акція проти перегляду мовного закону

Біля будівлі Верховної Ради відбувається акція проти перегляду мовного закону через заяву Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова в інтерв'ю ЗМІ, що закон про мову потрібно змінювати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Декілька десятків активістів зібралися на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради, де об 11:00 має розпочатися засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Активісти принесли символічні російські "лапті", адресовані Разумкову. Учасники акції тримають у руках плакати з написами на захист української мови.

Акція під Верховною Радою проти перегляду мовного закону / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Організував акцію "Рух опору капітуляції" через заяву Разумкова у інтерв'ю виданню "Главком" про те, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" треба змінювати.

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У Facebook організатори вказали, що "атаки влади на закон про державну мову - це ще один прояв капітуляції перед Росією. Також - це спроба прикрити провальну політику влади, яка призводить до зниження рівня життя українців та ослаблення держави".