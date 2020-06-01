Словаччина і Молдова відновили роботу пунктів пропуску з Україною - Демченко

Словаччина і Молдова відновили роботу пунктів пропуску з Україною - Демченко

Укрінформ
Словаччина і Молдова з 1 червня відновили роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною, Угорщина відтермінувала їх відкриття.

Про це у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Так, прикордонне відомство Словацької Республіки відновило роботу двох пунктів пропуску з Україною, Молдова – трьох. Таким чином зі Словачинною тепер діють три пункти пропуску, з Молдовою - 10» , сказав Демченко.

Він зауважив, що Угорщина також планувала відновити роботу пунктів пропуску, але наразі відтермінувала це рішення.

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Польща та Румунія розглядає питання відкриття додаткових пунктів пропуску на рівні урядів, сказав речник.

Як повідомлялося, 20 травня Кабінет міністрів України дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

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