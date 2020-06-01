Словаччина і Молдова відновили роботу пунктів пропуску з Україною - Демченко

Про це у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Так, прикордонне відомство Словацької Республіки відновило роботу двох пунктів пропуску з Україною, Молдова – трьох. Таким чином зі Словачинною тепер діють три пункти пропуску, з Молдовою - 10» , сказав Демченко.

Він зауважив, що Угорщина також планувала відновити роботу пунктів пропуску, але наразі відтермінувала це рішення.

Польща та Румунія розглядає питання відкриття додаткових пунктів пропуску на рівні урядів, сказав речник.

Як повідомлялося, 20 травня Кабінет міністрів України дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.