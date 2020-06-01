Понад 70 українців повертаються поромом з Туреччини

У неділю, 31 травня, 73 громадянина України вирушили з Туреччини поромом за маршрутом Карасу - Чорноморськ.

Про це повідомляє Посольство України в Туреччині.

«Повернення додому - це завжди радість. Саме з такими емоціями 73 громадянина України повертаються додому поромом Карасу - Чорноморськ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Посольство та генконсульство у Стамбулі організували трансфер громадян до порту Карасу. Зокрема, забезпечили приїзд з Анкари шести українців, а зі Стамбула - 31.

Трансфер відбувався в умовах оголошеної в окремих провінціях Туреччини (у тому числі у Стамбулі та Анкарі) комендантської години, яка передбачає повну заборону виходу з дому та необхідність брати спецдозвіл для виїзду за межі пункту проживання.

Читайте також: Туреччина з 1 червня відновить внутрішнє авіасполучення після карантину

Туреччина повністю закрила авіасполучення з іншими країнами наприкінці березня. Зараз пором - єдиний регулярний вид транспорту, який забезпечує перевезення до України. Щотижня компанія UkrFerry здійснює один рейс за маршрутом Чорноморськ - Карасу - Чорноморськ.

Як повідомлялося, чартерний авіарейс Стамбул - Київ відбудеться 5 червня.

Фото: Посольство України в Турецькій Республіці, Facebook