Понад 70 українців повертаються поромом з Туреччини
Про це повідомляє Посольство України в Туреччині.
«Повернення додому - це завжди радість. Саме з такими емоціями 73 громадянина України повертаються додому поромом Карасу - Чорноморськ», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Посольство та генконсульство у Стамбулі організували трансфер громадян до порту Карасу. Зокрема, забезпечили приїзд з Анкари шести українців, а зі Стамбула - 31.
Трансфер відбувався в умовах оголошеної в окремих провінціях Туреччини (у тому числі у Стамбулі та Анкарі) комендантської години, яка передбачає повну заборону виходу з дому та необхідність брати спецдозвіл для виїзду за межі пункту проживання.
Туреччина повністю закрила авіасполучення з іншими країнами наприкінці березня. Зараз пором - єдиний регулярний вид транспорту, який забезпечує перевезення до України. Щотижня компанія UkrFerry здійснює один рейс за маршрутом Чорноморськ - Карасу - Чорноморськ.
Як повідомлялося, чартерний авіарейс Стамбул - Київ відбудеться 5 червня.
Фото: Посольство України в Турецькій Республіці, Facebook