Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 20 травня.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 1 червня запрацює 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху. Згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах відкрити 700 таких пунктів.

У Департаменті комунікації МВС України повідомляли, що камери відеофіксації встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Надалі вони встановлюватимуться по всій Україні.

Спочатку в автоматичному режимі фіксуватимуться лише факти перевищення швидкості. Поступово, вже цього року, система фіксуватиме й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

Про факт фіксації порушення можна буде дізнатися: з адмінпостанов, які надсилатимуть на електронну пошту, якщо подано відповідну заяву в МВС; на офіційних веб-сайтах МВС та Головного сервісного центру у «Електронному кабінеті водія; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників органів ДПСУ, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

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Якщо транспортним засобом користується кілька осіб (наприклад, водії служб таксі), постанова про притягнення до відповідальності виноситиметься на особу, за якою зареєстрований транспортний засіб у відповідному реєстрі МВС. Якщо визначено належного користувача – відповідальність несе належний користувач. Якщо ТЗ зареєстровано за юридичною особою – керівник юридичної особи.

Постанова може виноситися без участі особи упродовж 3-х днів із дати винесення. Вона набуває законної сили: з дня отримання; з дня відмови про її отримання; з дня повернення поштового відправлення, якщо ви не отримали надіслану постанову; в день вручення її прикордонником. Термін оскарження постанови - 10 днів з дати набрання постановою законної сили. При оскарженні ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

Як повідомлялося, 12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск цієї системи в експлуатацію планувався на 1 травня, проте був перенесений через карантин.