Зеленський привітав зі святом два рідних для себе міста

Президент Володимир Зеленський привітав жителів Києва та Кривого рогу з Днями міст та побажав їм бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля.

Про це він написав у Facebook.

"Знаєте, зараз на будь-яке свято традиційне побажання здоров’я стало особливо цінним та актуальним. І сьогодні – не виняток. Тож хочеться побажати Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими. В усіх сенсах цього слова. Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля. Мати міцний імунітет від «вірусу поганих доріг», тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років!", - написав Зеленський.

Він нагадав, що цими вихідними відзначають свої дні народження два його рідних міста. Першому виповнюється 1538 років, а друге – "трішки молодше, йому - 245". Це Київ та Кривий Ріг.

Також Зеленський зауважив, що у Кривому Розі він народився, а в Києві "остаточно став саме тим, ким є".

"Кривий Ріг подарував перших друзів і перше кохання. І всі ми разом опинились у Києві, який зробив і дружбу, і кохання тільки міцнішими. У Кривому Розі народилася моя донька. У Києві народився мій син. У Києві – найзапашніша кава. У Кривому – найсмачніший мамин борщ. Між ними – відстань у 417 кілометрів і різниця у 1293 роки, але є те, що беззаперечно об’єднує ці міста. Це неймовірні, талановиті, сміливі, світлі та добрі люди. Власне, як і в усій нашій Україні", - додав Президент.

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Він наголосив, що до Києва, і до Кривого Рогу йому завжди хочеться повертатись.

"У Кривому Розі, в РАЦСі, я дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в парламенті, я присягнув на вірність українському народові. В обох випадках я прагнув зробити людей щасливими. І не має значення – це одна людина чи багатомільйонна країна. Головне – бути вірним своїм клятвам кожного дня та кожної миті", - запевнив Президент.