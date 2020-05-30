Колишня очільниця Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявила, що реформа поліції остаточно провалилася.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Скажімо відверто: реформа поліції не те, що не дійшла до кінця, але й остаточно, мабуть, провалилася. Реформа поліції передбачає не лише патрульну поліцію. Це спільний блок і кримінальної поліції, і слідчих органів, і найголовніше: коли реформується правоохоронна система, треба, щоб паралельно реформувалась і судова, і прокуратура", - сказав Деканоїдзе.

Вона вважає, що 93 відсотки тих працівників поліції, які були звільнені після переатестації, поновилися через суди.

За її словами, причина провалу реформи або нерозуміння, або відсутність жорсткої політичної волі.

"Найголовніше, щоб українці були задоволені, а українці – незадоволені. Якщо у поліції або у судів, або у прокуратури, або у правоохоронної системи немає довіри серед суспільства, то це означає, що жодної реформи немає... Часто мене звинувачували в тому, що ось її команда руйнує систему (переатестація і т.д.). Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон", - додала вона.

Нагадаємо: Деканоїдзе очолювала Національну поліцію України у 2015–2016 роках. У цей період в рамках реформи МВС були створені підрозділи патрульної поліції.