Повернення підземки, ДБР у музеї та маки в обіймах ковили
В українських містах, зокрема у столиці, триває другий етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. З 23 травня тут відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт.
На лінії вийшли тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутні таксі. Пасажирів намагаються перевозити із дотриманням санітарних норм.
А вже 25 травня сталося довгоочікуване відновлення роботи метро.
Та у столиці пасажирського ажіотажу не сталося. Підземка була напівпорожня, наче це ранок вихідного дня, а не година пік понеділка. У перший день роботи метрополітеном скористалися лише 310 тисяч людей. До пандемії цей показник був на рівні понад 1,5 млн людей щодоби.
У метро пасажирів зустріли наліпки та плакати із закликами дотримуватися безпечної дистанції та надівати захисні маски й рукавички.
Однак, якщо спершу людей було небагато, то щодня їхня кількість, за словами міської влади, в середньому зростала на 100 тисяч.
Втім, з поверненням столичної підземки на дороги порятунок не прийшов – там, попри сподівання на полегшення, все ж продовжують утворюватися великі затори.
На підтримку киян, які почали цього тижня активно виходити з карантину, "зіграли" й музиканти оркестру на вході до станції метро "Арсенальна". У масках та рукавичках вони розташувалися на відстані один від одного – все за санітарно-протиепідемічними нормами. Щоправда, довелося "грати" в зачохлених інструментах через дощ, який нині – частий гість в Україні. Мелодії просто наспівував головний диригент оркестру Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко.
Ще одним кроком другого етапу послаблення карантинних заходів стало відкриття в середу, 27 травня, квиткових кас на залізничних вокзалах України.
Як повідомили в Укрзалізниці, їхні працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами. А пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуть.
Почали відновлюватися й богослужіння у церквах. На фото – віряни у храмі Царя Христа отців Василіян в Івано-Франківську.
А в Ісламському культурному центрі "Бісмілля" у Сєвєродонецьку на Луганщині зібралися на святкову молитву з нагоди Ураза-байрам.
ДБР у музеї: у вівторок, 26 травня, представники Державного бюро розслідувань прийшли до Музею ім. Івана Гончара, щоб, за їхніми словами, вручити повідомлення про виклик на допит Петру Порошенку і провести слідчі дії. Експрезидент України цього дня презентував у закладі виставку картин зі своєї приватної колекції. Натомість його чекали у ДБР на допиті як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон колекції культурних цінностей із 43 картин всесвітньо відомих художників.
За словами представників музею, силовики виламали двері. Водночас у бюро стверджують, що "адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій", тому було задіяно спецпідрозділ.
У понеділок, 25 травня під стінами Офісу Президента України відбулася масова акція "Пів року за ґратами. Де справедливість, пане Президенте?" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.
Як зазначили організатори акції з імпровізованої сцени, Президент України Володимир Зеленський несе політичну відповідальність за перебіг розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета після того, як долучився до брифінгу від МВС, присвяченого оголошенню підозр фігурантам справи, у грудні 2019 року.
Крім того, на думку активістів, справу "тягнуть", а за ґратами наразі перебувають несправедливо ув'язнені люди.
В Україні 23 травня відзначили День Героїв – свято, встановлене на честь українських вояків – борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків, повстанців, українських січових стрільців, вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. У Києві цього дня Національний музей Революції гідності вперше провів акцію "Мальви пам’яті", присвячену Героям Небесної сотні та воїнам російсько-української війни.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Відвідувачка атракціону на території парку культури і відпочинку в Харкові.
Оператори поруч з будівлею Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, співробітників якого почали перевіряти на коронавірус ІФА-тестами, у Києві.
Пасажири столичного метро в захисних масках та одноразових рукавицях.
Люди в захисних масках їдуть у маршрутці в Києві.
Пасажири київського метро в захисних масках.
Учасниця презентації запуску послуги, яка дає змогу 14-річним громадянам одночасно отримати паспорт та номер платника податків, у Києві.
Театральні маски: актори під час репетиції вистави "Украдене щастя" на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві.
Військові під час робіт зі зведення понтонної переправи біля зруйнованого мосту через річку Чортомлик на Дніпропетровщині.
Манекени на речовому ринку, який відновив свою роботу в Івано-Франківську.
Дитячі шкарпетки сушаться на території модульного містечка для тимчасового перебування переселенців із Донецької та Луганської областей у Харкові.
Фонтан "Муза" біля Дніпропетровського академічного театру опери та балету в Дніпрі.
Пелікан у зоопарку Бердянська на Запоріжжі.
Маки квітнуть в обіймах ковили на балці Партизанській на Запоріжжі.
Біле тигреня під час щеплення у зоопарку Бердянська.
Пташині танці: чайки та качка на березі Київського водосховища.
Голуб поруч з годівничкою для птахів у формі бару в сквері Адама Міцкевича в Івано-Франківську.
Квітка півонії у Теребовлі на Тернопільщині.
Вітрогенератори поблизу Бердянської коси у Запорізькій області.
Пара на причалі під час заходу сонця на Бердянській косі у Запорізькій області.