Повернення підземки, ДБР у музеї та маки в обіймах ковили

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

В українських містах, зокрема у столиці, триває другий етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. З 23 травня тут відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт.

Фото: Володимир Тарасов

На лінії вийшли тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутні таксі. Пасажирів намагаються перевозити із дотриманням санітарних норм.

Фото: Юлія Овсяннікова

А вже 25 травня сталося довгоочікуване відновлення роботи метро.

Фото: Юлія Овсяннікова

Та у столиці пасажирського ажіотажу не сталося. Підземка була напівпорожня, наче це ранок вихідного дня, а не година пік понеділка. У перший день роботи метрополітеном скористалися лише 310 тисяч людей. До пандемії цей показник був на рівні понад 1,5 млн людей щодоби.

Фото: Євген Котенко

У метро пасажирів зустріли наліпки та плакати із закликами дотримуватися безпечної дистанції та надівати захисні маски й рукавички.

Фото: Геннадій Мінченко

Однак, якщо спершу людей було небагато, то щодня їхня кількість, за словами міської влади, в середньому зростала на 100 тисяч.

Фото: Геннадій Мінченко

Втім, з поверненням столичної підземки на дороги порятунок не прийшов – там, попри сподівання на полегшення, все ж продовжують утворюватися великі затори.

Фото: Євген Котенко

На підтримку киян, які почали цього тижня активно виходити з карантину, "зіграли" й музиканти оркестру на вході до станції метро "Арсенальна". У масках та рукавичках вони розташувалися на відстані один від одного – все за санітарно-протиепідемічними нормами. Щоправда, довелося "грати" в зачохлених інструментах через дощ, який нині – частий гість в Україні. Мелодії просто наспівував головний диригент оркестру Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко.

Фото: Микола М'якшиков

Ще одним кроком другого етапу послаблення карантинних заходів стало відкриття в середу, 27 травня, квиткових кас на залізничних вокзалах України.

Як повідомили в Укрзалізниці, їхні працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами. А пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуть.

Фото: Юрій Рильчук

Почали відновлюватися й богослужіння у церквах. На фото – віряни у храмі Царя Христа отців Василіян в Івано-Франківську.

Фото: Олексій Ковальов

А в Ісламському культурному центрі "Бісмілля" у Сєвєродонецьку на Луганщині зібралися на святкову молитву з нагоди Ураза-байрам.

Фото: Юлія Овсяннікова

ДБР у музеї: у вівторок, 26 травня, представники Державного бюро розслідувань прийшли до Музею ім. Івана Гончара, щоб, за їхніми словами, вручити повідомлення про виклик на допит Петру Порошенку і провести слідчі дії. Експрезидент України цього дня презентував у закладі виставку картин зі своєї приватної колекції. Натомість його чекали у ДБР на допиті як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон колекції культурних цінностей із 43 картин всесвітньо відомих художників.

За словами представників музею, силовики виламали двері. Водночас у бюро стверджують, що "адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій", тому було задіяно спецпідрозділ.

Фото: Геннадій Мінченко

У понеділок, 25 травня під стінами Офісу Президента України відбулася масова акція "Пів року за ґратами. Де справедливість, пане Президенте?" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Як зазначили організатори акції з імпровізованої сцени, Президент України Володимир Зеленський несе політичну відповідальність за перебіг розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета після того, як долучився до брифінгу від МВС, присвяченого оголошенню підозр фігурантам справи, у грудні 2019 року.

Крім того, на думку активістів, справу "тягнуть", а за ґратами наразі перебувають несправедливо ув'язнені люди.

Фото: Павло Багмут

В Україні 23 травня відзначили День Героїв – свято, встановлене на честь українських вояків – борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків, повстанців, українських січових стрільців, вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. У Києві цього дня Національний музей Революції гідності вперше провів акцію "Мальви пам’яті", присвячену Героям Небесної сотні та воїнам російсько-української війни.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Відвідувачка атракціону на території парку культури і відпочинку в Харкові.

Фото: Олена Худякова

Оператори поруч з будівлею Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, співробітників якого почали перевіряти на коронавірус ІФА-тестами, у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Пасажири столичного метро в захисних масках та одноразових рукавицях.

Фото: Геннадій Мінченко

Люди в захисних масках їдуть у маршрутці в Києві.

Фото: Євген Котенко

Пасажири київського метро в захисних масках.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасниця презентації запуску послуги, яка дає змогу 14-річним громадянам одночасно отримати паспорт та номер платника податків, у Києві.

Фото: Павло Багмут

Театральні маски: актори під час репетиції вистави "Украдене щастя" на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Військові під час робіт зі зведення понтонної переправи біля зруйнованого мосту через річку Чортомлик на Дніпропетровщині.

Фото: Юрій Рильчук

Манекени на речовому ринку, який відновив свою роботу в Івано-Франківську.

Фото: В`ячеслав Мадієвський

Дитячі шкарпетки сушаться на території модульного містечка для тимчасового перебування переселенців із Донецької та Луганської областей у Харкові.

Фото: Микола М'якшиков

Фонтан "Муза" біля Дніпропетровського академічного театру опери та балету в Дніпрі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пелікан у зоопарку Бердянська на Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Маки квітнуть в обіймах ковили на балці Партизанській на Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Біле тигреня під час щеплення у зоопарку Бердянська.

Фото: Володимир Тарасов

Пташині танці: чайки та качка на березі Київського водосховища.

Фото: Юрій Рильчук

Голуб поруч з годівничкою для птахів у формі бару в сквері Адама Міцкевича в Івано-Франківську.

Фото: Олег Снітовський

Квітка півонії у Теребовлі на Тернопільщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Вітрогенератори поблизу Бердянської коси у Запорізькій області.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пара на причалі під час заходу сонця на Бердянській косі у Запорізькій області.