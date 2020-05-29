Пояркову вручили обвинувачення у справі про погрози Зеленському - СБУ

Слідчі СБУ вручили обвинувальний акт блогеру Сергію Пояркову в рамках розслідування кримінального провадження про погрози президенту Володимиру Зеленському.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили у пресцентрі СБУ.

"Дійсно, обвинувальний акт Пояркову вручили", - сказали у пресцентрі.

Справу направили до суду, уточнили у відомстві.

Як повідомлялось, Сергія Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального Кодексу України.

Справу розслідують з жовтня 2019 року. Відкрили її через одну з пародій на ютуб-каналі Пояркова. У січні 2020 року СБУ висунула Пояркову підозру в погрозі вбивством Володимиру Зеленському.

29 січня Шевченківський районний суд Києва, обираючи запобіжний захід, відпустив Пояркова під особисте зобов’язання.