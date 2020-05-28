Прийом творів на премію Франка з інформаційної діяльності продовжили до 5 червня

Державний комітет телебачення і радіомовлення продовжив до 5 червня 2020 року прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності.

Про це повідомляє Держкомтелерадіо.

«Премія у розмірі 10 тис. грн присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності у кожній з чотирьох номінацій: за кращу публікацію у друкованих ЗМІ; за кращий твір у телевізійній сфері; за кращий твір у радіомовній сфері; за кращу наукову роботу в інформаційній сфері», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, твори до конкурсу мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття премії.

На здобуття премії подаються: клопотання про присудження премії з короткою характеристикою твору та його автора; примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (примірники друкованих ЗМІ, телепередачі та радіопрограми на компакт-дисках у форматі DVD); копія паспорта (у разі висунення на здобуття премії колективу - копії паспортів кожного члена колективу).

Подавати творчі роботи слід на адресу: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення і радіомовлення України (з позначкою «на здобуття Премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності»).

Клопотання про присудження премії з короткою характеристикою твору та його автора (у форматі word), а також електронну версію твору слід надсилати до Держкомтелерадіо на електронну адресу iv@comin.gov.ua.