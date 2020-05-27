Пожежа в одеському коледжі: письменники виступили на захист Андрія Хаєцького

Український ПЕН-клуб оприлюднив заяву із закликом звільнити зі слідчого ізолятора поета і громадського діяча Андрія Хаєцького, якого звинувачують у причетності до пожежі з численними жертвами в одеському коледжі.

Заяву оприлюднено на сайті організації.

"Ми звертаємося до Одеського апеляційного суду із закликом неупередженого розгляду обрання запобіжного заходу. Враховуючи, що за стандартами Європейського суду з прав людини утримання під вартою в СІЗО використовується як виняток, наполягаємо замінити його на запобіжний захід, який не передбачає позбавлення волі", - йдеться у заяві.

У документі сказано, що члени ПЕН-клубу знають Андрія Хаєцького як принципову й порядну людину, активного учасника правозахисних кампаній, а також талановитого поета. Наголошується, що Хаєцький має інвалідність 3-ї групи, раніше був прооперований на серці, йому встановлено протез мітрального клапана, і перебування в СІЗО є прямим ризиком для його здоров’я.

Також у заяві висловлено думку про те, що наразі справа проти Хаєцького виглядає як "спроба відвести увагу суспільства та правоохоронних органів від тих, хто за посадовими обов’язками відповідав за пожежну безпеку, розпоряджався фінансами і підписував відповідні документи у навчальному закладі".

Станом на ранок 27 травня заяву підписали 67 членів Українського ПЕНу, збір підписів продовжується.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у 6-поверховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Троїцькій, 25, виникла 4 грудня 2019 року о 10:12 на третьому поверсі. Підрозділами ДСНС було врятовано та евакуйовано 40 людей. Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали 30.

22 травня Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про взяття під варту на два місяці без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи Андрія Хаєцького. Його підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України), а також у переховуванні від правоохоронних органів.

Його адвокат подала апеляцію, яку завтра, 28 травня, розгляне Одеський апеляційний суд. Захисниця заперечує, що її підзахисний ховався від правосуддя: він працював в організації при департаменті освіти та науки Одеської ОДА і добровільно, без виклику, приходив до слідчого, а потім у суд. Крім того, він звільнився з коледжу за місяць до пожежі за станом здоров'я.

У кількох містах України, зокрема в Одесі і Києві, на четвер, 28 травня, плануються акції на підтримку Хаєцького.