Пожежа в одеському коледжі: захист подав апеляцію на арешт ексзаступника директора

В Одесі на два місяці взяли під варту Андрія Хаєцького - колишнього заступника директора коледжу на Троїцькій, де в грудні минулого року сталася пожежа з численними жертвами. Адвокат затриманого Юлія Токарева подала на апеляцію.

Про це Токарева повідомила у Facebook.

"У п’ятницю мого підзахисного та друга Хаєцького Андрія ухвалою Київського районного суду було взято під варту. У понеділок ми подали апеляцію і сподіваємося на судовий розгляд, який буде керуватися виключно законом", - написала адвокат.

Раніше прокуратура Одеської області повідомляла, що Хаєцького "підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України)". Зазначалося також, що підозрюваний, який перебував на посаді заступника директора з адміністративно-господарської роботи до 02.12.2019, переховувався від правоохоронних органів та суду, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

З цього приводу Токарева заявляє, що слідчим були направлені три повістки на адресу, де (як було достеменно відомо органам досудового розслідування) Хаєцький не проживає і тому отримати повістки не мав змоги. Дві з них були на одну й ту саму дату - 10 березня - і запрошували свідком, третя повістка була взагалі без дати.

Весь цей час Хаєцький, за словами адвоката, працював в організації при департаменті освіти та науки Одеської ОДА, тож про переховування не йдеться.

За інформацією Токаревої, підозра Хаєцькому була внесена до ЄРДР 18 травня, а 21 травня вони разом із підзахисним без виклику прийшли до слідчого. Їм надали повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додатки на 224 аркушах. Наступного дня Токарева з Хаєцьким прийшли до суду. Суддя під звукозапис сказав, що знає зміст документів і знає, що відповідальною за пожежну безпеку була інша працівниця коледжу - Фоміч Т.Г.

За інформацією, яку розмістила у Facebook одеська журналістка і громадська діячка Олена Ротарі, Хаєцький написав заяву про звільнення з коледжу за місяць до пожежі, 4 листопада, за станом здоров'я (переніс операцію на серці). Звільнили його з 18 листопада.

"Відповідальним за пожежну безпеку у коледжі був Коваль О.П., будівлі на Троїцькій - Фоміч Т.Г, про що свідчать транзакції оплати за їх навчання", - стверджує Ротарі, додаючи копії платіжних документів.

На захист Хаєцького висловилася низка громадських активістів. На четвер, 28 травня, запланована акція на його підтримку під будівлею Одеського апеляційного суду.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у 6-поверховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Троїцькій, 25, виникла 4 грудня о 10:12 на третьому поверсі. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тисяч кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 людей. Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали 30.