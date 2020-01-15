Пожежа в Одеському коледжі: суд відпустив завгоспа під домашній арешт

Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту завідуючій господарством Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Тетяні Фомич, якій інкримінують службову недбалість, що призвело до тяжких наслідків.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"За версією слідства, у 2014 році була проведена планова перевірка навчального закладу співробітниками ДСНС України в Одеській області, які склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення. З документами ознайомили відповідальну особу за дотримання правил протипожежної безпеки – завідувачку господарством", - йдеться в повідомленні.

Однак завгосп, "будучи відповідальною особою за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень і не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії" - 4 грудня 2015 року.

Розглянувши клопотання прокурора, а також заслухавши доводи сторони захисту, слідчий суддя частково його задовольнив. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб із забороною залишати місце проживання з 22 год. до 06 год.

Як повідомляв Укрінформ, завідувачці господарством коледжу повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), їй загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час слідства встановлено, що після перевірки протипожежного стану будівлі коледжу в 2014 році працівники ДСНС виявили низку грубих порушень, серед яких - відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи сповіщення про пожежу, зачинені пожежні виходи, грати на вікнах першого та четвертого поверхів тощо. Однак їх не було усунуто.

До кримінальної відповідальності за службову недбалість також притягнуто директора коледжу і керівника облуправління ДСНС.

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Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання. Родинам загиблих і постраждалим на пожежі надано матеріальну допомогу.

4 грудня вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.