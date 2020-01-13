У справі про пожежу в одеському коледжі оголосили ще одну підозру
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
"У провадженні за фактом пожежі в одеському коледжі повідомлено про підозру ще одній особі. Завідуючій господарством коледжу інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, під час слідства встановлено, що ще у 2014 році працівники ДСНС провели планову перевірку дотримання пожежної безпеки у навчальному закладі. Тоді було встановлено низку грубих порушень, серед яких - відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи сповіщення про пожежу, зачинені пожежні виходи, грати на вікнах першого та четвертого поверхів тощо.
"Станом на день виникнення пожежі вказані порушення усунуті не були. Незважаючи на це, підозрювана, будучи службовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності корпусів коледжу до нового 2019-2020 навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу до навчального року", - зазначають у поліції.
Наголошується, що наслідком службової недбалості стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного сповіщення та евакуації людей, які під час пожежі знаходилися у будівлі, що в результаті призвело до загибелі 16 людей.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру ч.2 ст. 367 ККУ, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство разом з прокуратурою області клопотатиме перед судом про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.
Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання.
9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Так само притягнуто до кримінальної відповідальності працівників облуправління ДСНС.