У справі про пожежу в одеському коледжі оголосили ще одну підозру

У межах кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі повідомлено про підозру ще одній особі - завідувачці господарства навчального закладу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"У провадженні за фактом пожежі в одеському коледжі повідомлено про підозру ще одній особі. Завідуючій господарством коледжу інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час слідства встановлено, що ще у 2014 році працівники ДСНС провели планову перевірку дотримання пожежної безпеки у навчальному закладі. Тоді було встановлено низку грубих порушень, серед яких - відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи сповіщення про пожежу, зачинені пожежні виходи, грати на вікнах першого та четвертого поверхів тощо.

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"Станом на день виникнення пожежі вказані порушення усунуті не були. Незважаючи на це, підозрювана, будучи службовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності корпусів коледжу до нового 2019-2020 навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу до навчального року", - зазначають у поліції.

Наголошується, що наслідком службової недбалості стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного сповіщення та евакуації людей, які під час пожежі знаходилися у будівлі, що в результаті призвело до загибелі 16 людей.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру ч.2 ст. 367 ККУ, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство разом з прокуратурою області клопотатиме перед судом про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.

Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Так само притягнуто до кримінальної відповідальності працівників облуправління ДСНС.