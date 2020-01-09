Одеський суд арештував вилучене майно згорілого коледжу

Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого поліції про арешт частини майна згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, вилученого як речові докази під час додаткового огляду місця події.

Про це стало відомо з ухвали слідчого судді Віктора Чаплицького.

"Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого Управління ГУ НП в Одеській області... про арешт майна у кримінальному провадженні №12019160500006428 за ознаками ч. 2 ст.270 Кримінального кодексу України задовольнити. Накласти арешт на майно, вилучене 17 грудня 2019 року під час додаткового огляду місця події - приміщення ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», розташованого по вул. Троїцькій, 25 в Одесі", - йдеться в ухвалі.

Вилучено, зокрема, наступні речові докази: "навісний замок із пошкодженою дужкою, виявлений на решітці вікна приміщення №8, розташованого на першому поверсі; зразки полімерного оздоблення (вагонки)... з приміщення коридору №1; зразки "ламінованого ДСП, розміром 2,44х1,84 м (оздоблення стіни) зі сходових маршів"; зразки "облицювання типу вагонки у кількості 35 шт. зі стіни сходових маршів між першим та другим поверхами біля приміщення №9"; зразки "облицювання стін типу вагонки у кількості 71 шт. з пожежної сходової клітини".

Як повідомлялося, 4 грудня вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.

Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання. Родинам загиблих і постраждалим на пожежі надано матеріальну допомогу.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Так само притягнуто до кримінальної відповідальності працівників облуправління ДСНС.