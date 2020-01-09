Одеський суд арештував вилучене майно згорілого коледжу

Одеський суд арештував вилучене майно згорілого коледжу

Укрінформ
Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого поліції про арешт частини майна згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, вилученого як речові докази під час додаткового огляду місця події.

Про це стало відомо з ухвали слідчого судді Віктора Чаплицького.

"Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого Управління ГУ НП в Одеській області... про арешт майна у кримінальному провадженні №12019160500006428 за ознаками ч. 2 ст.270 Кримінального кодексу України задовольнити. Накласти арешт на майно, вилучене 17 грудня 2019 року під час додаткового огляду місця події - приміщення ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», розташованого по вул. Троїцькій, 25 в Одесі", - йдеться в ухвалі.

Вилучено, зокрема, наступні речові докази: "навісний замок із пошкодженою дужкою, виявлений на решітці вікна приміщення №8, розташованого на першому поверсі; зразки полімерного оздоблення (вагонки)... з приміщення коридору №1; зразки "ламінованого ДСП, розміром 2,44х1,84 м (оздоблення стіни) зі сходових маршів"; зразки "облицювання типу вагонки у кількості 35 шт. зі стіни сходових маршів між першим та другим поверхами біля приміщення №9"; зразки "облицювання стін типу вагонки у кількості 71 шт. з пожежної сходової клітини".

Як повідомлялося, 4 грудня вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.

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Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання. Родинам загиблих і постраждалим на пожежі надано матеріальну допомогу.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Так само притягнуто до кримінальної відповідальності працівників облуправління ДСНС.

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