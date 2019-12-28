В Одесі виплатили понад 3,6 мільйона родинам загиблих і постраждалим на пожежі в коледжі

Одеська мерія надала одноразову допомогу обсягом понад 3,6 мільйона гривень родинам загиблих і постраждалим унаслідок пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомила 28 грудня пресслужба мерії.

"На виконання розпорядження Одеського міського голови від 10 грудня 2019 року № 1179 родинам загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, що сталася 4 грудня 2019 року в будівлі №25 на вул. Троїцькій, надано одноразову матеріальну допомогу. Зокрема, 15 сім’ям загиблих осіб виплачено по 120 тисяч гривень на одну сім’ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка переказана виконавцям послуг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що дружині загиблого рятувальника ДСНС Сергія Шатохіна надано допомогу, відповідно до розпорядження міського голови №1243, "на організацію та проведення поховання чоловіка на загальну суму 130 тисяч гривень".

Крім того, за рахунок коштів бюджету м.Одеси надана одноразова матеріальна допомога Володимиру Виродову - чоловіку загиблої під час пожежі заступнику директора Інституту морської біології Галини Іванович "на проведення оперативного лікування на загальну суму 130 тисяч гривень".

Усього за рахунок коштів бюджету міста Одеси виплачено матеріальну допомогу сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі на загальну суму 3 мільйони 620 тисяч гривень.

Як повідомлялося, мерія надала допомогу й постраждалим унаслідок пожежі, "залежно від стану важкості ушкоджень: легкий стан – у розмірі 20 тисяч гривень на одну особу; середній стан – у розмірі 40 тисяч гривень на одну особу; важкий стан – у розмірі 80 тисяч гривень на одну особу".

Так само Одеська облдержадміністрація та Одеська обласна рада виділили допомогу родинам загиблих та постраждалим унаслідок пожежі.

Як повідомлялося, 4 грудня вранці сталася пожежа у шестиповерховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.

6 грудня уряд прийняв рішення про створення урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вона назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Так само притягають до кримінальної відповідальності працівників облуправління ДСНС.