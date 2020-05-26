Герасимов написав заяву до поліції через штурм музею працівниками ДБР

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов написав заяву до правоохоронних органів щодо дій працівників Державного бюро розслідувань після того, як вони прорвалися до музею Гончара.

Про це Герасимов поінформував у ефірі телеканалу "НАШ" біля будівлі музею, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я зараз, на ваших очах, подав заяву про злочин. Правильніше сказати – про декілька злочинів. Про незаконне проникнення, про перешкоджання діяльності народного депутата та про перешкоджання діяльності журналістів і там декілька інших", - сказав Герасимов.

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Депутат зазначив, що працівники ДБР при штурмі будівлі музею застосували фізичне насильство. Герасимов назвав це "повторенням дій Януковича".

Раніше сьогодні представники ДБР прийшли до музею ім. Гончара, де п'ятий президент України Петро Порошенко відкрив виставку картин із родинної колекції.

Як повідомлялося, 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.