ВАКС закрив справу ексголови Держаудиту Гаврилової

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження відносно колишньої голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової через закінчення строків давності.

Про це інформує пресслужба суду.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Державної аудиторської служби України через завершення строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Колишню очільницю Держаудитслужби обвинувачували у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України).

У суді нагадали, що дану справу порушили 2017 році. До Вищого антикорупційного суду провадження надійшло 11 вересня 2019 року.

За версією слідства, протягом 2015-2016 років колишня голова Держаудитслужби не зазначила в декларації відомості про свого колишнього чоловіка, а відтак не задекларувала його доходи, належне йому нерухоме майно, транспортні засоби тощо. За версією сторони обвинувачення, попри розірвання шлюбу суб'єкт декларування та її колишній чоловік фактично продовжували спільно проживати, були пов'язані спільним побутом та мали взаємні права та обов'язки, що носили характер сімейних.

Під час судового засідання обвинувачена подала клопотання про звільнення її від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, у зв’язку із закінченням строків давності. Це клопотання суд задовольнив.

Крім того, судді скасували накладений ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва від 25.01.2018 арешт на майно, яке перебуває у власності ексчиновниці. Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Фото: Судовий репортер