Платіжки за електрику для населення розділять - Нацкомісія

Платіжки на електрику для населення розділять на постачання і транспортування.

Про це сказав в інтерв'ю "Бизнес.Цензору" голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк.

"Безумовно. Для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування - це природна монополія, а поставка - це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії", - сказав Тарасюк.

Як повідомлялося 1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. На думку споживачів, це призвело до підвищення кінцевої вартості газу, хоча уряд рапортує про здешевлення блакитного палива для населення.

Кабінет міністрів обіцяє, що в цьому році вартість електроенергії для населення не підвищиться.