СБУ відкрила справи проти шести компаній за неякісні засоби захисту для медиків - ОП
Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що Президент "не погодився з тим, що українські лікарні наразі забезпечені всім необхідним у достатній кількості".
«Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є лише 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%, костюмів біозахисту – 51%. Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%», – наголосив Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що уряд поставив собі завдання забезпечити тримісячний запас засобів захисту для медиків. У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.
За даними СБУ, розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі. "Серед іншого – не постачали товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо", - уточнили в ОП.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив сформувати в лікарнях першої хвилі запас засобів індивідуального захисту з розрахунку на три місяці. Разом з тим Глава уряду наголосив, що товари українського виробництва мають бути пріоритетом в держзакупівлях. Він також доручив Міністерству економіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання. За його словами, усі вимоги до виробників повинні бути уніфіковані.
Кабінет Міністрів з 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.
Фото: Офіс Президента