СБУ відкрила справи проти шести компаній за неякісні засоби захисту для медиків - ОП

Президент України Володимир Зеленський триматиме на особистому контролі закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюватиме Міністерство охорони здоров’я.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент "не погодився з тим, що українські лікарні наразі забезпечені всім необхідним у достатній кількості".

«Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є лише 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%, костюмів біозахисту – 51%. Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%», – наголосив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що уряд поставив собі завдання забезпечити тримісячний запас засобів захисту для медиків. У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

За даними СБУ, розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі. "Серед іншого – не постачали товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо", - уточнили в ОП.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив сформувати в лікарнях першої хвилі запас засобів індивідуального захисту з розрахунку на три місяці. Разом з тим Глава уряду наголосив, що товари українського виробництва мають бути пріоритетом в держзакупівлях. Він також доручив Міністерству економіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання. За його словами, усі вимоги до виробників повинні бути уніфіковані.

Кабінет Міністрів з 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.

Фото: Офіс Президента