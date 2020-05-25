В Україні почалася реєстрація на додаткові сесії ЗНО

Відсьогодні розпочалася реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це інформують на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

«Сьогодні, 25 травня, розпочинається реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме до 9 червня», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, а також особи, котрі мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

З алгоритмом реєстрації для участі в додатковій сесії ЗНО та необхідним переліком документів можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

У МОН нагадують, що цього року додаткова сесія розпочнеться 24 липня тестуванням з фізики, 28 липня відбудеться ЗНО з математики, 29 липня – з іспанської мови, 30 липня – з французької мови, 31 липня – з німецької мови, 3 серпня – з англійської мови, 4 серпня – з української мови і літератури, 5 серпня – з біології, 6 серпня – з історії України, 7 серпня – з географії.

Завершиться додаткова сесія 10 серпня тестуванням з хімії.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня – 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.